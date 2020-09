I giocatori del Napoli finiscono nella monnezza per curarsi con il ghiaccio: la foto diventa un caso (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Napoli è una contraddizione. Predica bene, ad esempio sborsando al Lille ben 70 milioni per Victor Osimhen, colpo più costoso della storia del club e forse del mercato ai tempi del Covid, e razzola male presentando le tre nuove maglie, con tutto il rispetto per Kappa, dal design rivedibile, infatti per nulla apprezzate. Il Napoli è anche la squadra che un mese fa giocava contro il Barcellona in Champions e ora, nel ritiro di Castel di Sangro, obbliga l'attaccante che ai blaugrana di oggi farebbe invidia e i suoi compagni ad una crioterapia improvvisata nei bidoni della spazzatura. Detto che la creatività è sempre un valore, il punto è che non dovrebbe servire in una struttura, così presentata dal Napoli, «di altissimo livello». La quale per altro garantisce al club ... Leggi su liberoquotidiano

