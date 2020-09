I boss mafiosi usciti durante il Covid non rientrano in cella: flop clamoroso del decreto Bonafede (Di giovedì 3 settembre 2020) Nonostante i tanti e soliti annunci di Bonafede, i boss mafiosi in carcere non ci sono più tornati. Sono infatti ben 112 (su 223), praticamente la metà, quelli posti ai domiciliari ad aprile in pieno lockdown e mai più ritornati dietro le sbarre nonostante il decreto Bonafede, quello che avrebbe dovuto riportarli in cella. E preoccupa molto il fatto che nelle loro case ci sono ancora nomi eccellenti di Cosa Nostra. A fare i conti è stata Repubblica, che ha chiesto i numeri al ministero della Giustizia. E ha scoperto che gli scarcerati in seguito al pericolo del coronavirus sono stati 223: tra questi, sono tornati in prigione 112. Tra i segnalati “illustri”, come si diceva, c’è Ciccio La Rocca, il padrino di Caltagirone su cui ... Leggi su ilparagone

