Hyundai Tucson - Le prime immagini della nuova generazione - VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) La Hyundai ha diffuso le prime immagini della nuova Tucson che verrà svelata virtualmente il prossimo 15 settembre. E stando alle anticipazioni, ci sarà molto da scoprire: la Suv coreana ha cambiato pelle rivoluzionando il design degli esterni e degli interni, trasformando l'abitacolo, decisamente più moderno e digitalizzato rispetto a quello del modello uscente. L'auto arriverà nelle concessionarie all'inizio del 2021. A me gli occhi. I teaser lasciano già intravedere alcuni dettagli chiave. Nella vista frontale, balza all'occhio immediatamente la nuova firma luminosa, denominata 'Parametric Hidden Lights', con luci diurne costituite di elementi a Led trapezoidali che delineano una sorta di piramide al contrario e sono integrate nello ... Leggi su quattroruote

