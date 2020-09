Hunziker: «Svuoto casa per la solidarietà» Dai vestiti ai passeggini, apre il mercatino (Di giovedì 3 settembre 2020) Sabato 5 settembre e domenica 6 settembre in Città Alta, al Teatro Sant’Andrea di via Porta Dipinta 39, la vendita per sostenere due progetti solidali: «Ricominciamo insieme» per le famiglie in emergenza Covid e «Doppia difesa» per le donne vittime di violenza. Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Hunziker: «Svuoto casa per la solidarietà» Dai vestiti ai passeggini, apre il mercatino -

Ultime Notizie dalla rete : Hunziker Svuoto Hunziker: «Svuoto casa per la solidarietà» Dai vestiti ai passeggini, apre il mercatino L'Eco di Bergamo