Hudson e Rex: anticipazioni e trama degli episodi di oggi, 3 settembre

Questa sera, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda un nuovo doppio episodio della serie tv Hudson e Rex con John Reardon, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard, Justin Kelly. Ma qual è la trama dei due episodi di oggi, 3 settembre? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

trama

Dopo un incidente automobilistico, Charlie e Rex indagano su alcune misteriose luci blu nel cielo e scoprono che la verità si nasconde più nella scienza che nella fantascienza. Un omicidio al molo di St. John porta alla scoperta di alcuni trafficanti che metteranno Charlie sulla strada di un vecchio antagonista.

Cast

Sarà Carlo Conti a condurre l’evento di beneficenza Chi Vincerà La Partita Del Cuore, in onda su Rai 1 alle 21.25. Un’edizione speciale che vedrà scontrarsi ben 4 squadre composte da artisti uomini e ...La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra calcio e solidarietà, cinema, serie tv, attualità. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel ...