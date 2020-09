Higuain Juventus, voci dagli USA: non c’è solo l’Inter Miami (Di giovedì 3 settembre 2020) Higuain Juventus – Gonzalo Higuain sembrerebbe ormai in procinto di lasciare la Juventus. Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Andrea Pirlo, il bomber albiceleste si appresta quindi a lasciare la Continassa dopo la posizione marginale nel progetto del neo-tecnico bianconero. Non solo l’Inter Miami: stando le ultime indiscrezioni provenienti dagli States ci sarebbe un altro club sulle tracce del “Pipita”. Higuain Juventus, voci dagli USA: non c’è solo l’Inter Miami Secondo quanto riferito da “The Athletic” anche il DC United sarebbe interessato a Higuain. L’Inter ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?? Intesa totale tra Gonzalo #Higuain e Inter Miami (via Tyc Sport). Contratto fino al 2022, da definire ora solo la… - DiMarzio : #Juventus | #Higuain, parla il fratello Nicolas: 'È sicuro che non giocherà più in Italia' - tancredipalmeri : La Juventus la settimana scorsa ha proposto al Barcellona uno scambio Higuain per Suarez. Scambio rifiutato - PietroStagno6 : Mentre per suarez sembra cosa fatta, alla continassa ancora ci sono Higuain, Khedira e altri ancora. @juventusfc… - FilippoRubu00 : ??#Juventus, contatti con il #DCUnited per la cessione del “Pipita” #Higuain ???? Altro club di #MLS sulle tracce del… -