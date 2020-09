Highlights e gol Finlandia-Galles 0-1, Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Finlandia-Galles 0-1, match valido per la Nations League 2020/2021. Dopo 80′ in cui le squadre non riescono a trovare la via del gol ed un pareggio a reti bianche sembra ormai all’orizzonte, un bello spunto sulla fascia sinistra favorisce il tocco vincente di Moore, che decide la sfida e regala la vittoria ai Gallesi. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

acmilan : Missed all the action from #MilanNovara? Well, the highlights are out now ?? Guarda le migliori azioni e tutti i g… - arifputama : RT @acmilan: Missed all the action from #MilanNovara? Well, the highlights are out now ?? Guarda le migliori azioni e tutti i gol dell'ami… - lelecoccia : RT @acmilan: Missed all the action from #MilanNovara? Well, the highlights are out now ?? Guarda le migliori azioni e tutti i gol dell'ami… - Anggazhari : RT @acmilan: Missed all the action from #MilanNovara? Well, the highlights are out now ?? Guarda le migliori azioni e tutti i gol dell'ami… - separuhjiwa__ : RT @acmilan: Missed all the action from #MilanNovara? Well, the highlights are out now ?? Guarda le migliori azioni e tutti i gol dell'ami… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Milan Novara 4-2, video gol e highlights: la sintesi della partita MilanLive.it Amichevole, Milan-Novara 4-2: gol e highlights (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan vince la sua prima amichevole stagionale contro il Novara per 4-2. Inizio horror per la squadra di Stefano Pioli, inizialmente in doppio svantaggio per la doppiett ...

Amichevole, Milan-Novara 4-2: gol e highlights

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan vince la sua prima amichevole stagionale contro il Novara per 4-2. Inizio horror per la squadra di Stefano Pioli, inizialmente in doppio svantaggio per la doppiett ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...