Harry e Meghan firmano un contratto Netflix da 150 milioni di dollari - (Di giovedì 3 settembre 2020) Francesca Rossi Se qualcuno aveva ancora dei dubbi riguardo alla permanenza di Harry e Meghan negli Stati Uniti o auspicava un ritorno della coppia a Londra con il capo cosparso di cenere, dovrà ricredersi Proprio nelle ultime ore i tabloid facevano nuove congetture sul futuro americano di Harry e Meghan, chiedendosi come la coppia avrebbe pagato il mutuo della nuova casa e restituito i soldi pubblici usati per la ristrutturazione di Frogmore Cottage. Ecco, il problema sembrerebbe risolto. Il New York Times, infatti, ha rivelato una notizia bomba. Harry e Meghan avrebbero firmato con Netflix un contratto da 150 milioni di dollari. Un’enormità in termini economici, ma anche un nuovo passo ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Harry e Meghan firmano l'accordo con Netflix: produrranno serie tv e programmi per bambini - StrunzTruppen : Harry e Meghan firmano un contratto Netflix da 150 milioni di dollari. I ricchi campano sempre con i cojoni! - MLGcopyright : Harry e Meghan firmano un contratto con Netflix (da «150 milioni di dollari») - IsaeChia : #MeghanMarkle e il principe #Harry pronti a sbarcare su #Netflix: tutti i dettagli del contratto concluso con la pi… - ConfassCom : RT @Primaonline: Netflix: accordo con Harry e Meghan per la realizzazione di documentari, film e programmi per bambini -