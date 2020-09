Harry e Meghan firmano un contratto con Netflix (da «150 milioni di dollari») (Di giovedì 3 settembre 2020) La permanenza di Harry e Meghan negli Stati Uniti, ormai è chiaro, non è in discussione, e i duchi di Sussex si stanno dando da fare per mettere radici, non solo acquistando una casa e creando attorno a loro un nuovo «circolo magico» di persone fidate, ma anche produttive a livello economico. Leggi su vanityfair

badtasteit : Il Principe Harry e Meghan Markle siglano un accordo con #Netflix - IOdonna : Harry e Meghan Markle firmano mega contratto con Netflix come produttori di documentari - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Harry e Meghan come gli Obama, accordo con Netflix Duchi creano societa' produzio… - zazoomblog : Dentro il primo incontro tra Harry e Meghan Markle (secondo la biografia «Libertà») - #Dentro #primo #incontro… - fisco24_info : Harry e Meghan come gli Obama, accordo con Netflix: Duchi creano societa' produzione per documentari, film famiglie -