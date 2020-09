Harry e Meghan firmano un accordo da 150 milioni di dollari: la notizia bomba è ufficiale (Di giovedì 3 settembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle continuano a vivere lontani dalla famiglia reale. È ormai risaputo che l’allontanamento della coppia da Buckingham Palace li ha portati a trasferirsi a Los Angeles, insieme al loro piccolo Archie, dopo un breve soggiorno in Canada. La coppia sembra non voler tornare indietro sul “divorzio” dalla Royal Family. I duchi di Sussex stanno dunque sperimentando la vita americana dopo sei mesi lontani dalla terra inglese. Ma per Harry e Meghan è arrivata una bella novità proprio di recente: i due hanno firmato un contratto che sembra avere un valore di milioni di dollari. Harry e Meghan diventano produttori per Netflix: è ufficiale La coppia ha ... Leggi su velvetgossip

Stay_Nerd : Harry e Meghan stringono un accordo con Netflix - VanityFairIt : Un accordo da «150 milioni di dollari» - GisellaPagano : Harry e Meghan come gli Obama, accordo con Netflix - Ultima Ora - ANSA - zazoomblog : Harry e Meghan Markle criticati dai genitori dell’asilo a Los Angeles: «Non rispettano le regole anti Covid» -… - IOdonna : Harry e Meghan Markle criticati dai genitori dell’asilo a Los Angeles: «Non rispettano le regole anti Covid» -