Groenlandia | scenario drammatico | mai così tanto ghiaccio fuso dal 1948

Leggete questo dato: 586 miliardi di tonnellate di ghiaccio fuso durante il 2019, una cifra che rappresenta il record da quando vengono effettuate queste misurazioni. E' quanto emerge da una ricerca pubblicata su "Communications Earth & Environment", che evidenzia come il record sia stato causato, in gran parte, da una delle estati più calde degli ultimi decenni. Per avere un'idea della quantità di ghiaccio di cui si sta parlando, pensate che la sua fusione porterebbe ad avere una quantità di acqua sufficiente a coprire lo stato della California con oltre 1 metro di altezza. La fusione del ghiaccio in Groenlandia ha raggiunto valori record Il record arriva dopo due estati durante le quali il disgelo era rimasto stabile, su valori che ...

Dal 1994 al 2017 abbiamo perso oltre 28 trilioni di tonnellate ghiaccio e ciò ha avuto gravi ripercussioni sull’innalzamento del livello del mare. Secondo un nuovo studio condotto dagli scienziati del ...

E’ lo scioglimento dei ghiacciai a dare il contributo maggiore. A fine secolo 17 cm in più e raddoppio del rischio di inondazioni costiere Secondo lo studio “Ice-sheet losses track high-end sea-level ...

