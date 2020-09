Graziella de Palo e Italo Toni: cosa resta ancora da sapere? (Di giovedì 3 settembre 2020) 2 settembre 2020: 40 anni esatti da quando i due giornalisti Graziella De Paolo e Italo Toni sono stati visti per l'ultima volta, mentre salivano su una jeep. di Benedetta Piola Caselli - Redazione Italia Il porto dove sarebbero stati gettati i corpi (Foto di Benedetta Piola Caselli) Il giorno prima erano andati all' Ambasciata italiana a Beirut, con un' informazione e una richiesta ben precisa: stiamo partendo per visitare i campi palestinesi a sud del Libano, se fra tre giorni (...) - Attualità / Libano, Giornalisti, Giornalista ucciso, Beirut, Graziella De Palo, Italo Toni Leggi su feedproxy.google

LPincia : RT @ChiodiDonatella: ITALO #TONI E GRAZIELLA #DEPALO, VITTIME DELLA LORO FIDUCIA NEI #PALESTINESI. Quarant'anni, oggi, dalla loro scompars… - Ciro24048473 : RT @ChiodiDonatella: ITALO #TONI E GRAZIELLA #DEPALO, VITTIME DELLA LORO FIDUCIA NEI #PALESTINESI. Quarant'anni, oggi, dalla loro scompars… - FcaPitti : RT @ChiodiDonatella: ITALO #TONI E GRAZIELLA #DEPALO, VITTIME DELLA LORO FIDUCIA NEI #PALESTINESI. Quarant'anni, oggi, dalla loro scompars… - luigiquagliaro1 : Graziella De Palo e Italo Toni sono svaniti 40 anni fa a Beirut. Ci sono documenti secretati al riguardo. Il 23 giu… -