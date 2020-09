Grande Fratello Vip, Signorini e la confessione sul Covid: salta la conferenza stampa (Di giovedì 3 settembre 2020) Grande Fratello Vip ai tempi del Covid. Alfonso Signorini ha concluso la scorsa stagione raccontando ai ragazzi in Casa del virus. A distanza di alcuni mesi, si appresta a ricominciare con la quinta edizione e la situazione sanitaria si è modificata di poco, ecco come si protegge lui da buon ipocondriaco. Grande Fratello Vip, Signorini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - swaw85 : @NinaRicci_us Forse tra le più belle che tu abbia mai postato. Il fratello grande che non aiuta, ma insegna e quind… - SuriniAnto : @LaVeritaWeb @marcovinci14 Dal grande fratello...come cazzo hai fatto ad arrivare lì inetto incapace lo sai solo tu… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa una confessione sul Covid e (nel frattempo) salta la conferenza stampa ????… -