Governo, Fico: “L’ultima cosa che serve in questo momento è una crisi. L’emergenza ci ha unito, è il momento di costruire” (Di giovedì 3 settembre 2020) “In questo momento l’ultima cosa di cui il Paese ha bisogno è una crisi di Governo, è un momento di costruzione”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, dal palco della Festa del Pd a Modena. Facendo un bilancio dell’esperienza di alleanza tra dem e M5s, “non dobbiamo nascondere – ha detto – che come in tutte le relazioni ci sono delle difFicoltà, ma anche grandi opportunità. In questo anno si è lavorato insieme in modo serio, trasparente, si sono dette le cose che non funzionavano e non andavano”. Poi “c’è stato un momento importante come ... Leggi su ilfattoquotidiano

