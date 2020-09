Governo, Fico “crisi è ultima cosa di cui il Paese ha bisogno” (Di giovedì 3 settembre 2020) MODENA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo nascondere che, come in tutte le relazioni, ci sono difFicoltà ma anche grandi opportunità. Credo che in questo anno si è lavorato insieme in modo serio e trasparente, si sono dette le cose che non funzionavano e c’è stato un momento importantissimo, quello della gestione dell’emergenza, che ha unito sia il Governo sia i gruppi parlamentari. Credo che quando si riesce ad affrontare un’emergenza in questo modo anche le forze poi si rinsaldino. In questo momento così importante e così difficile, credo che l’ultima cosa di cui il Paese ha bisogno è una crisi di Governo che comunque non vedo all’angolo. E’ un momento di costruzione”. Lo ha detto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

