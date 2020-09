Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Legge Agosto 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Decreto Legge del 14 Agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto Agosto,, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto 2020, n. 203 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede nuove misure in tema di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ... Leggi su fisco7

(Teleborsa) - La strada da imboccare per uscire dalla crisi innescata dalla pandemia è tutta in salita ma per il Governo è già tracciata. "Stiamo elaborando un piano importante sul lavoro che faccia r ...

Cassa integrazione Covid-19, riparte la giostra

Con l'emanazione del Decreto Agosto o Ferragosto, che dir si voglia, il Governo rinnova l'impianto normativo degli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, concedendo ...

