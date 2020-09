Giulia de Lellis sorprende sui social: la foto senza filtri (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulia de Lellis ha sorpreso i followers pubblicando uno scatto che decisamente coraggioso per le sue potenzialità, la popolare influencer è riuscita a superare l’esigenza di porre filtri è trucchi alle sue foto apparendo in uno scatto acqua e sapone. Solo un mese fa Giulia aveva commentato il gesto eclatante di Aurora Ramazzotti di mostrarsi senza ritocchi, un atto che aveva messo in risalto quei messaggi body positivity di cui la società ma soprattutto i social hanno bisogno. La De Lellis è stata profondamente toccata dall’iniziativa della figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti tanto da auto-criticarsi affermando che lei non ne avrebbe avuto mai coraggio. Oggi a distanza di poche settimane ... Leggi su quotidianpost

