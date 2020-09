Giulia De Lellis senza filtri sui social mostra la sua acne (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulia De Lellis è senza filtri sul social si è mostrata su “Instagram” in uno scatto in cui mette in mostra la sua acne. Giulia De Lellis ha già parlato dell’acne ai suoi follower, confessando che ne soffre da tempo e che sta cercando di combatterla. E’ stata infatti fra le prime ad appoggiare Aurora Ramazzotti quando ha postato dal suo account social uno scatto che mostrava i suoi problemi con la pelle: “Brava e complimenti ad Aurora che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”. Un coraggio che ... Leggi su people24.myblog

