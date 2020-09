Giulia De Lellis, la FOTO senza trucco: “La situazione pelle è una tragedia” (Di giovedì 3 settembre 2020) Finalmente i messaggi di body positivity spopolano sul web. Questa volta a farsi veicolo di un invito all’accettazione di sé è stata Giulia De Lellis. L’influencer infatti, ispirata dal coraggioso gesto di Aurora Ramazzotti – che aveva postato su Instagram una FOTO non ritoccata –, ha deciso di mostrarsi senza trucco e senza filtri ai suoi follower. Lo ha fatto sul suo profilo Instagram, dopo una lunga riflessione che le parole della figlia di Michelle Hunziker hanno scaturito in lei. «Ero sulla mia home e mi è capitata questa FOTO e mi ha fatto molto riflettere», aveva ammesso all’epoca. Le parole di Giulia De Lellis «Chi mi segue da un po’ avrà ... Leggi su velvetgossip

ilmessaggeroit : #giulia de lellis, i brufoli diventano social: «Foto senza filtri, è una storia diversa» - heart_kandrakar : RT @Anna__polly: Giulia caso umano De Lellis è arrivata a #Venezia77 ?? Inziamo alla grande ?????? #GDL - kirikir39419514 : Quando penso a Giulia de lellis penso al nulla cosmico mischiato al niente, soldi che piovono per parlare dello zero assoluto - ElisaDiGiacomo : Giulia De Lellis pubblica si IG uno scatto con l'acne: 'Senza filtri è una storia diversa' - leggoit : Giulia De Lellis e il primo piano con l'#acne sui social: «Senza filtri è una storia diversa» -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Rapporti tesi tra Stefano De Martino e la famiglia Rodriguez dopo la rottura con Belen. Come riporta Oggi il conduttore di Made in Sud ha incontrato di recente l’ex cognata Cecilia su un volo Napoli-M ...Le vacanze di Giulia De Lellis sono terminate e, dopo aver fatto il tampone post-Sardegna e aver archiviato la storia d'amore con Andrea Damante, per lei è arrivato il momento di tornare al lavoro. Tr ...