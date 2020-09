Giulia De Lellis e la foto con i segni dell’acne: ‘Senza filtri è una storia diversa’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Lo aveva già fatto in passato, ma è sempre cosa buona quando Giulia De Lellis si mostra senza filtri ai suoi numerosi follower. Al di là delle foto posate e dei trucchi di bellezza ognuno ha le proprie imperfezioni ed è giusto imparare ad accettarsi per quel che si è. Ecco quindi che l’influencer, che non ha mai nascosto di combattere contro alcuni problemi alla pelle, decide di immortalarsi sui social senza filtri evidenziando l’acne sul viso. “Mi avete chiesto ‘Cosa intendi quando dici situazione pelle una tragedia’? Ecco, questo… intendo questo” scrive Giulia De Lellis, e aggiunge: “Senza filtri è una storia ... Leggi su tvzap.kataweb

