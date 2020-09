Giulia De Lellis e Andrea Damante possibili frecciatine social, il web: “Hanno pubblicato la stessa frase” (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Quello tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è un mistero senza fine. La coppia sta continuando a generare molto sgomento sui social a causa di alcuni comportamenti ambigui. La loro relazione sembrerebbe giunta al termine, anche se nessuno dei due ha voluto proferire parola in merito. A generare particolare sgomento in queste ore, però, è stata Giulia, la quale ha pubblicato un post molto interessante. Il motivo di tale interesse risiede nel fatto che la fanciulla abbia scritto la stessa frase pubblicata precedentemente dal suo (presunto) ex. Vediamo cosa ha notato il web. La frase di Andrea Damante Poche ore fa, Giulia De Lellis ha pubblicato un ... Leggi su kontrokultura

