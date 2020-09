Giulia Centonze potrà curarsi. "Abbiamo raggiunto la cifra per il ricovero": l'annuncio dei familiari (Di giovedì 3 settembre 2020) “La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata 3 mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla”. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook “Quel nodo che ci lega – insieme per Giulia”, creata per organizzare il crowdfunding che ora permetterà alla giovane 23enne di poter proseguire le cure ad Innsbruck, in Austria.Giulia Centonze, di Reggio Emilia, è finita in stato di “minima coscienza” a causa di un frontale con un’altra auto avvenuto il 3 maggio del 2019. La ragazza perse il controllo della vettura e finì per schiantarsi contro la vettura che proveniva dalla direzione opposta. Fino adesso le speranze di migliormento erano scarse. Solo con il trasferimento ... Leggi su huffingtonpost

Michaela Binato, 27 anni, di Limbiate, dal 23 settembre dello scorso anno è sprofondata all’improvviso in uno stato vegetativo persistente a causa di un aneurisma. Nei giorni scorsi un nuovo intervent ...

