Gianni Serra | morto a 86 anni il regista bresciano

Ad 86 anni si è spento al Gemelli di Roma Gianni Serra, stimato regista e sceneggiatore bresciano protagonista del grande schermo italiano Il 14 dicembre avrebbe compiuto 87 anni, Gianni Serra nato a Montichiari, un paesino di poco più di 20mila abitanti in provincia di Brescia. Tuttavia, il regista e sceneggiatore italiano non ha potuto

Si è spento al Gemelli di Roma il regista e sceneggiatore Gianni Serra. Aveva 86 anni ed era nato a Montichiari, in provincia di Brescia. Intensa la sua attività di regista televisivo, specialmente in ...Curò le regie di film, spettacoli teatrali per la televisione e programmi Rai quali La fiera dei sogni di Mike Bongiorno, Campanile sera, La Domenica Sportiva con Enzo Tortora. Collaborò inoltre con R ...