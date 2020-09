Ghoulam, braccio di ferro con ADL per la buonuscita prima dell'addio (Di giovedì 3 settembre 2020) Titoli di coda per Faouzi Ghoulam e la sua avventura al Napoli. Sembra essere giunta al capolinea la storia dell'algerino in maglia azzurro, con Jorge Mendes che è pronto a portarlo in Premier League. Leggi su tuttonapoli

“Sempre Oltremanica c’è anche il Wolverhampton, che è intenzionato a prendersi Ghoulam, anche lui impegnato in un ‘amichevole’ braccio di ferro con De Laurentiis per ottenere una lauta buonuscita. È ...

