Gerry Scotti, il dolore dopo la frattura: “Sono svenuto” (Di giovedì 3 settembre 2020) Con l’arrivo di settembre si sa, è tutto un pullulare di indiscrezioni sui programmi televisivi che dopo la pausa estiva torneranno sul piccolo schermo per tenere compagnia ai telespettatori! Tra i tanti programmi destinati a tornare già dalla prossima settimana, quella del 7 settembre, oltre ai più classici Uomini e Donne (sui quali è piovuta già la bufera) e tutte le trasmissioni di Barbara d’Urso, tornerà anche Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. A pochi giorni dal via, l’amato conduttore si sbottona un po’ e racconta anche un retroscena davvero poco piacevole avvenuto nel corso di alcune registrazioni. Senza nulla togliere però ad un gossip ancora più caldo che riguarda la ventura edizione del Festival di Sanremo. Gerry ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : Quando ami sia Gerry Scotti che De Luca. - barbaramitsui : Gerry Scotti che dice 'Mio Dio ma sta parlando di me' - flpsq : Invece Gerry Scotti che pulisce il sudicio in cucina Gerry Scottex - flpsq : Gerry Scotti ad Edimburgo diventa Gerry Scottish - infoitcultura : Vanessa raccomandata da Carlo Conti e Gerry Scotti a Sanremo? -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Il programma di Gerry Scotti, Caduta Libera, ritornerà poche settimane su Canale 5 per allietare il preserale del pubblico. Con ogni probabilità, nelle prime puntate, assisteremo ad un Gerry del tutto ...Presto Gerry Scotti tornerà in Tv con la nuova edizione di ‘Caduta Libera’. In molti potranno finalmente rivedere l’amato conduttore, che terrà ancora una volta le redini dello storico programma di Ca ...