Germania, una madre ha ucciso i cinque figli e poi ha tentato il suicidio (Di giovedì 3 settembre 2020) La polizia di Wupperthal, nel Nordreno-Vestfalia, ha riferito che cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen. Sarebbero stati uccisi dalla madre, una donna di 27 anni che si è

