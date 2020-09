Germania-Spagna, Gaya salva le Furie Rosse (Di giovedì 3 settembre 2020) Il big match del gruppo D, di Nations League, termina con un insperato pareggio, per le Furie Rosse. Ci pensa José Gaya a far tirare un sospiro di sollievo a Luis Enrique, proprio nei minuti finali, rispondendo alla rete del neo acquisto del Chelsea Timo Werner. LE DUE SQUADRE Germania in campo con il 3-4-1-2, con Low che, in attacco, si affida alla velocità del tandem Sané-Werner, supportati da Draxler sulla trequarti. Il CT tedesco inserisce, dal primo minuto, anche Robin Gosens, alla sua prima chiamata in nazionale. Luis Enrique deve fare a meno di Adama Traoré, risultato positivo al COVID-19. Al suo posto, il tecnico si affida all’esperto Navas, che compone il trio d’attacco con Rodrigo e Torres. Dal primo minuto, nonostante abbia concluso la stagione da poco, si vede ... Leggi su sport.periodicodaily

