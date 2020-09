Germania: mamma uccide i suoi cinque figli – VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) In Germania una donna ha ucciso i suoi cinque figli. La polizia ha ritrovato i corpi dei bambini nella loro casa, mentre la madre si è uccisa poco dopo. In Germania 5 bambini sono stati trovati morti. L’episodio di cronaca è avvenuto a Solingen, dove la polizia ha ritrovato i corpi dei piccoli che sono … L'articolo Germania: mamma uccide i suoi cinque figli – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

akille15 : Germania, mamma uccide i cinque figli e tenta il suicidio sotto la metro. CLICCA QUI! - CheDonnait : In #Germania è successo l'impensabile: una mamma di 27 anni ha ucciso 5 dei suoi 6 bambini e dopo ha provato a togl… - zazoomblog : Terribile in Germania cinque fratellini trovati morti. La nonna: Li ha uccisi la mamma - #Terribile #Germania… - interrisnews : Orrore a #Solingen, in #Germania. La donna ha poi tentato il suicidio - sardanews : Terribile in Germania, cinque fratellini trovati morti. La nonna: “Li ha uccisi la mamma” -