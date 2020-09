Germania, giallo a Solingen: trovati 5 bambini morti (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragico ritrovamento a Solingen, in Germania: in una casa sono stati ritrovati i cadaveri di cinque bambini morti, la conferma della polizia Tragico ritrovamento in Germania, a Solingen, cittadina della Nordreno-Vestfalia. In una casa sono stati ritrovati i corpi senza vita di cinque bambini. Lo dice l’agente Dpa che cita fonti della polizia di Wupperthal. Il ritrovamento è ancora avvolto dal mistero e poco si sa sulle cause delle morte, sull’età dei bambini e sulle circostanze che hanno portato a scoprire i cadaveri. Il portavoce delle forze dell’ordine si è limitato a dire che le indagini sono ancora in corso. La casa si trova precisamente in Hasselstrasse, ... Leggi su bloglive

Gazzettino : Cinque #bambini trovati #morti in un'abitazione a Solingen: giallo in #germania - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo - HuffPostItalia : Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo - ilmessaggeroit : Cinque #bambini trovati #morti in un'abitazione a Solingen: giallo in #germania - iris_versari : RT @jeperego: In un paese in #Baviera #Germania gli alberi da frutto con il nastro giallo indicano che si può raccogliere la frutta e porta… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania giallo Cinque bambini trovati morti in un'abitazione a Solingen: giallo in Germania Il Messaggero Germania, giallo a Solingen: trovati 5 bambini morti

Tragico ritrovamento a Solingen, in Germania: in una casa sono stati ritrovati i cadaveri di cinque bambini morti, la conferma della polizia Tragico ritrovamento in Germania, a Solingen, cittadina del ...

Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo

Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. “Le indagini sono in corso e non posso aggiunge ...

Tragico ritrovamento a Solingen, in Germania: in una casa sono stati ritrovati i cadaveri di cinque bambini morti, la conferma della polizia Tragico ritrovamento in Germania, a Solingen, cittadina del ...Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. “Le indagini sono in corso e non posso aggiunge ...