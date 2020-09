Germania, cinque bambini trovati morti: il colpevole tenta il suicidio (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragedia in Germania, a Solingen, cittadina della Nordreno-Vestfalia. cinque bambini sono stati trovati morti in casa dalla polizia. È successo a Solingen, cittadina della Nordreno-Vestfalia, in Germania. In questa città si è consumata un orrenda tragedia. La polizia ha rinvenuto in una casa i corpi di cinque bambini. I corpi sono stati rinvenuti in una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

