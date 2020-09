Georgina Rodriguez sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Con l’approdo in Italia Georgina Rodriguez è diventata sempre più star e ha saputo staccarsi anche dall’ombra di Ronaldo. Un perfetto può essere la sua apparizione sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020. Nella seconda giornata della settantesima edizione del festival, Georgina è andata ad assistere alla proiezione di The Human Voice, il film fuori concorso di Pedro Almodovar. View this post on Instagram Venecia 2020 🎬 A post shared by Georgina Rodríguez (@Georginagio) on Sep 3, 2020 at 11:03am PDT Leggi su sportface

annaplath : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - icathemermaid : Perché odiate tanto Georgina Rodriguez? È carina, tranquilla, non rompe a nessuno e si vive il suo lusso in pace con il mondo ???? - AlessiaBabbo : RT @forsesioforseno: Facciamo vedere questa foto a quella che dice che Georgina Rodriguez ha eleganza e classe - Allison22545604 : RT @forsesioforseno: Facciamo vedere questa foto a quella che dice che Georgina Rodriguez ha eleganza e classe - sara_lu : A proposito, Georgina Rodriguez in Ronaldo ha dimenticato di levare il cartellino ?? #Venezia77 -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Venezia, Georgina sul red carpet: la compagna di Ronaldo alla prima di The Human Voice Il Messaggero Cristiano Ronaldo e il giallo sul matrimonio con Georgina: nozze già celebrate in segreto?

TORINO - Matrimonio sì, matrimonio no? Un alone di mistero avvolge Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i due si sono sposati? Porsi questa domanda è cosa lecita perché, anche se sulla carta i due ...

Le foto di Georgina Rodriguez alla Mostra di Venezia 2020

Venezia 2020, alberghi: "Meno gente ma tutti attenti, la Mostra ci dice che si può tornare a vivere" Fanpage.it ha parlato con Antonio Vianello, delegato per il Lido dell'Associazione Veneziana Alberg ...

TORINO - Matrimonio sì, matrimonio no? Un alone di mistero avvolge Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i due si sono sposati? Porsi questa domanda è cosa lecita perché, anche se sulla carta i due ...Venezia 2020, alberghi: "Meno gente ma tutti attenti, la Mostra ci dice che si può tornare a vivere" Fanpage.it ha parlato con Antonio Vianello, delegato per il Lido dell'Associazione Veneziana Alberg ...