Genova, ragazza falciata da tavola di legno che sporge da un furgoncino: il video dell’incidente (Di giovedì 3 settembre 2020) Una ragazza è stata colpita alla testa da una tavola di legno mal assicurata al resto del carico di un furgoncino. È accaduto mercoledì 26 agosto a Bargagli (Genova) verso le ore 18. Il conducente della vettura ha proseguito la sua corsa senza fermarsi mentre poco dopo la giovane donna è stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova in gravissime condizioni. Le prime indagini condotte dalla polizia stradale di Genova hanno consentito di acquisire alcune immagini che cristallizzavano la dinamica dell’evento e la sicura responsabilità del conducente. Dalle immagini non è però stato possibile leggere la targa del veicolo, rendendo le indagini per l’individuazione del conducente particolarmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Genova ragazza Bargagli, tavola scivola dal furgone e falcia una ragazza alla testa: l’autista non si ferma Genova24.it Ragazza a passeggio colpita da una tavola di legno sfuggita da un furgone

E’ accaduto mercoledì 26 agosto a Bargagli verso le ore 18.00: una ragazza in compagnia della madre, mentre percorreva la strada a piedi per prendere il bus e rientrare a Genova, è stata colpita alla ...

