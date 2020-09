General Motors - In vista un'alleanza con la Honda per il Nord America (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuova alleanza strategica nel mondo delle quattro ruote. Dopo la collaborazione industriale tra la Volkswagen e la Ford e la prevista fusione tra Fiat Chrysler e PSA, ora tocca alla statunitense General Motors e alla giapponese Honda annunciare un'unione di forze, anche se solo per il mercato NordAmericano.L'accordo. In particolare, i due costruttori, in seguito a discussioni preliminari ma già approfondite, hanno siglato una lettera d'intenti non vincolante con una portata, per ora, ben definita: GM e Honda puntano a sviluppare congiuntamente una gamma di veicoli da commercializzare con i rispettivi marchi e a collaborare sul fronte degli acquisti, della ricerca e sviluppo, della logistica e dei servizi di connessione. ... Leggi su quattroruote

