General Motors e Honda, siglata un’alleanza strategica per il Nord America (Di giovedì 3 settembre 2020) General Motors e Honda hanno firmato una lettera d’intenti, che le legherà in un’alleanza strategica in Nord America. L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente una serie di veicoli, ma anche di dividere gli oneri riguardanti ricerca e sviluppo, acquisti, connettività e logistica. Sulla collaborazione, che fa seguito agli accordi già siglati tra Ford e Volkswagen e quelli in dirittura d’arrivo tra Fca e Psa, ci sarà la supervisione di un comitato di sorveglianza, formato presumibilmente in maniera paritetica dai manager delle due case automobilistiche. Come detto l’area strategica di pertinenza sarà il Nord America, dove Gm e Honda ... Leggi su ilfattoquotidiano

MarcoScafati1 : #GeneralMotors e #Honda, siglata un’#alleanza strategica per il #NordAmerica - Noovyis : (General Motors e Honda, siglata un’alleanza strategica per il Nord America) Playhitmusic - - dinoadduci : General Motors - In vista un'alleanza strategica con la Honda per il Nord America - ANSA_Motori : General Motors congela le consegne di Corvette C8 per un problema al cofano #ANSAmotori -

Ultime Notizie dalla rete : General Motors General Motors e Honda, siglata un’alleanza strategica per il Nord America Il Fatto Quotidiano General Motors

Nuova alleanza strategica nel mondo delle quattro ruote. Dopo la collaborazione industriale tra la Volkswagen e la Ford e la prevista fusione tra Fiat Chrysler e PSA, ora tocca alla statunitense Gener ...

Giappone-Usa: General Motors e Honda in partenariato per una nuova gamma di auto

Tokyo, 03 set 17:32 - (Agenzia Nova) - La casa automobilistica statunitense General Motors e la giapponese Honda Motor hanno deciso di unire gli sforzi per la produzione di una nuova gamma di veicoli ...

Nuova alleanza strategica nel mondo delle quattro ruote. Dopo la collaborazione industriale tra la Volkswagen e la Ford e la prevista fusione tra Fiat Chrysler e PSA, ora tocca alla statunitense Gener ...Tokyo, 03 set 17:32 - (Agenzia Nova) - La casa automobilistica statunitense General Motors e la giapponese Honda Motor hanno deciso di unire gli sforzi per la produzione di una nuova gamma di veicoli ...