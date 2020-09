Gazzetta - Ultimatum del City ad ADL: offerta definitiva per Koulibaly (che non sarà più ritoccata) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Manchester City ha posto un Ultimatum: se entro il 15 settembre non avrà una risposta positiva virerà su altri obiettivi. Leggi su tuttonapoli

Matvienko è il nuovo obiettivo in casa Napoli, che sul fronte cessioni resta attivo aspettando gli addii di Koulibaly e Maksimovic. Anche Sokratis nel mirino Fase di stallo in casa Napoli. Gli azzurri ...

Ibra bis, ci siamo: sette milioni all’anno con gli sgravi fiscali

Z è l’ultima lettera dell’alfabeto, la prima però per il Milan di Pioli. E ora l’accordo con il fuoriclasse svedese è praticamente fatto: gli studi legali di Zlatan Ibrahimovic e del Milan si sono par ...

