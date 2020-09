Gazzetta - La Roma potrebbe mollare Milik: nel mirino un altro polacco (Di giovedì 3 settembre 2020) La Roma valuta possibili alternative ad Arek Milik nel caso in cui non dovesse sbloccarsi in tempi brevi la trattativa con il Napoli per il centravanti polacco. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : Inter, a tutta su Kolarov. C'è il sì del giocatore, ora bisogna convincere la Roma - EM1998_ : RT @Gazzetta_it: #Roma, spunta #Piatek per sostituire #Dzeko - mirkosale372 : @Gazzetta_it Alla Roma piacciono proprio i bidoni dell'umido - tuttonapoli : Gazzetta - La Roma potrebbe mollare Milik: nel mirino un altro polacco - sportli26181512 : Roma: negli incastri Dzeko-Milik spunta anche l'idea Piatek: Roma: negli incastri Dzeko-Milik spunta anche l'idea P… -