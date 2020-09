Gazzetta: il Napoli valuta di inserire Meret nella trattativa con la Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Meret è il futuro del Napoli, lo ha dichiarato anche il presidente De Laurentiis, ma al momento il portiere ritiene di non avere sufficiente spazio considerando che Gattuso ritiene Ospina il primo portiere azzurro. Un’idea che sta maturando, secondo l’edizione online della Gazzetta, è quella di dare in prestito Alex Meret alla Roma per sbloccare il trasferimento di Arek Milik. Per questo si pensa di inserire il giovane portiere nella trattativa con la Roma per il trasferimento di Under L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

tvdellosport : A #Sportitaliamercato: ?? #Juve, rotta su #Suarez ??L’#Inter risparmia, il #Milan sogna ?? #Napoli, incastri di mercat… - CalcioPillole : #Calciomercato Ultimatum del #ManchesterCity per #Koulibaly. Stando a @Gazzetta_it, il #Napoli ha tempo fino al 1… - Spazio_Napoli : - napolista : Gazzetta: il #Napoli valuta di inserire #Meret nella trattativa con la #Roma Il portiere andrebbe in prestito ai g… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, l'offerta del Manchester City per Koulibaly non sarà più ritoccata -