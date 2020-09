Gavi Alliance: 76 paesi hanno aderito al piano Covax per la vaccinazione globale . Gli USA dicono NO (Di giovedì 3 settembre 2020) LONDRA (Reuters) – Settantasei nazioni ricche sono ora impegnate ad aderire a un piano globale di assegnazione del vaccino COVID-19 co-guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che mira ad aiutare ad acquistare e distribuire equamente il vaccino, come dichiarato dal co-responsabile del progetto mercoledì. Seth Berkley, amministratore delegato dell’alleanza per i vaccini Gavi, guidata Bill Gates, ha affermato che il piano coordinato, noto come Covax, é stato ratificato anche da Giappone, Germania, Norvegia e oltre 70 altre nazioni, concordando in linea di principio di procurarsi i vaccini COVID-19 attraverso la Gavi per la popolazione. “Abbiamo, al momento, 76 paesi a reddito medio-alto e ad alto reddito ... Leggi su databaseitalia

DanAbno84717548 : Gavi Alliance: 76 paesi hanno aderito al piano Covax per la vaccinazione globale . Gli USA dicono NO - DatabaseItalia : Settantasei nazioni ricche sono ora impegnate ad aderire a un piano globale di assegnazione del vaccino COVID-19 co… -

Ultime Notizie dalla rete : Gavi Alliance In Usa: vaccino pronto per fine ottobre. Dubbi sulla tempistica: una mossa elettorale di Trump? La Stampa Anthony Fauci è ottimista: "Il vaccino Covid arriverà prima del previsto"

Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto prima del previsto. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force del ...

"Vaccino Covid forse prima del previsto". Anthony Fauci è fiducioso

Il guru dei virologi, consigliere di Donald Trump, dice che se i risultati dei test clinici saranno "straordinariamente buoni" ci sarà "l'obbligo morale" di iniziare subito a distribuire il vaccino Il ...

Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto prima del previsto. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force del ...Il guru dei virologi, consigliere di Donald Trump, dice che se i risultati dei test clinici saranno "straordinariamente buoni" ci sarà "l'obbligo morale" di iniziare subito a distribuire il vaccino Il ...