Furioso Vasco Rossi: sbotta con il negazionista Covid che gli ha detto “vita in mascherina” (Di giovedì 3 settembre 2020) Si fa presto a dire che è autentica la replica di Vasco Rossi su Instagram ad un utente che lo ha preso in giro per l’utilizzo della mascherina. Torna attuale un trend di cui vi avevamo parlato anche la scorsa settimana sulle nostre pagine, con il famosissimo cantante che da tempo invita chi lo segue a prendere tutte le precauzioni del caso per limitare la diffusione del Covid-19. Tra queste, ovviamente, rientra anche la mascherina, ma a quanto pare non tutti sono allineati a questo modo di ragionare. La risposta seccata di Vasco Rossi ad un negazionista Covid sulla mascherina In particolare, negli ultimi giorni Vasco Rossi ha pubblicato un post su Instagram, in cui lo possiamo osservare mentre ha tra le mani due ... Leggi su bufale

QuotidianPost : Vasco Rossi furioso contro i negazionisti del Covid: cosa ha detto -