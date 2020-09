Friedkin: “Non vedo l’ora di lavorare con gli altri club per ampliare la visibilità della Serie A nel mondo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul sito ufficiale della Roma la prima vera intervista di Dan Friedkin (e del figlio Ryan) da quando è diventato proprietario del club giallorosso. Ve ne proponiamo alcuni stralci. Parlando dell’acquisto, Dan dice: “È stato un momento meraviglioso, di cui siamo onorati: eravamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Lo abbiamo vissuto anche come un momento di grande Serietà, perché abbiamo una responsabilità enorme. Un momento sul quale non potevamo indugiare troppo, perché c’è tanto lavoro da fare”. È corretto dire che per voi non si tratta solo di un altro business? “Assolutamente. Sebbene gestiremo il club con la professionalità, il rigore e la dedizione di ... Leggi su ilnapolista

GuyTotti : RT @Andrea_DiCarlo: “Preferiamo far sentire la nostra presenza piuttosto che parlare” “I campioni non vengono costruiti dall'oggi al doman… - napolista : Friedkin: “Non vedo l’ora di lavorare con gli altri club per ampliare la visibilità della Serie A nel mondo” Sul si… - Asr95Riccardo : @danielelozzi Non capisco perché per avere una novità ci sia bisogno del nome nuovo. La Roma da quando Fienga è Ad… - gizzo97 : RT @Andrea_DiCarlo: “Preferiamo far sentire la nostra presenza piuttosto che parlare” “I campioni non vengono costruiti dall'oggi al doman… - gizzo97 : RT @SiDiceGiannini: ??#Friedkin: “Non si tratta solo di business. Sebbene gestiremo il Club con la professionalità, il rigore e la dedizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Friedkin “Non PSG, ufficiale l'addio di Buffon: non rinnoverà ma continuerà a giocare Il Romanista