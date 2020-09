Frank O’Donnell è il nuovo general manager di Coca-Cola HBC Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company in Italia, annuncia la nomina di Frank O’Donnell come nuovo general manager. Il manager guiderà le quasi 2.000 persone che lavorano tra i 5 stabilimenti produttivi in Piemonte, Veneto, Abruzzo, Campania (a Marcianise in provincia di Caserta) e Basilicata, nelle funzioni di staff e in una delle forze commerciali più grandi del Paese. “Sono onorato di unirmi alla squadra Italiana di Coca-Cola” ha dichiarato O’Donnell. “Insieme a questo team appassionato creeremo valore insieme ai nostri clienti, sempre ... Leggi su ildenaro

