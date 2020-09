Francia, piano di rilancio da 100 miliardi su tre pilastri: ecologia, competitività e coesione sociale (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Unione europea contribuirà per 40 miliardi. L’indebitamento aggiuntivo sarà assorbito a partire dal 2025 attraverso la crescita: escluse nuove tasse, tagliate imposte alla produzione per 10 miliardi l’anno Leggi su ilsole24ore

L'emergenza Covid taglia 24 miliardi di consumi alimentari degli italiani nel 2020 per effetto del crollo del canale della ristorazione che non viene compensato dal leggero aumento della spesa domesti ...Parigi e Berlino hanno, rispettivamente, strategie da 100 miliardi e 130 miliardi. Ma i loro casi insegnano che programmi e misure non bastano se non si riesce a far attingere alle risorse. E’ questa ...