Francia, mascherine obbligatorie all'aperto: il Tar boccia il decreto

Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto del Basso Reno che, per frenare la pandemia da Covid, impone la mascherina sempre all'aperto a Strasburgo e in altri 12 Comuni del dipartimento.

Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto del Basso Reno che, per frenare la pandemia da Covid, impone la mascherina sempre all'aperto a Strasburgo e in altri 12 Comuni del dipartimento ...

