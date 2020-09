Francia: mascherine all'aperto, Tar boccia decreto (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 03 SET - Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto che impone di indossare 24 ore su 24 la mascherina all'aperto e le impone di riscriverlo "entro lunedì" ma ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Francia, mascherine obbligatorie all'aperto: il Tar boccia il decreto #mascherine - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Orban richiude le frontiere. Francia, contagi boom Oltre 7 mila in 24 ore, Macron ora non esclude un… - repubblica : Coronavirus, la seconda ondata spaventa la Francia: mascherine obbligatorie a Parigi, Marsiglia e Strasburgo - valy_s : RT @marcuspascal1: @valy_s Se Fiat deve fare 27 milioni di mascherine al giorno ( le auto le fa la Francia con la pegeaut ) a qualcuno bis… - MagnaniBruna : RT @MediasetTgcom24: Francia, mascherine obbligatorie all'aperto: il Tar boccia il decreto #mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Francia mascherine

TGCOM

Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto del Basso Reno che, per frenare la pandemia da Covid, impone la mascherina sempre all'aperto a Strasburgo e in altri 12 Comuni del dipartimento ...mascherina all'aperto per contentere il contagio da Covid 19 e le impone di riscriverlo «entro lunedì», ma evidenziando reali necessità per densità di folla durante certe fasce orarie o in certi comun ...