Francia, il Tar blocca il decreto sull'obbligo delle mascherine all'aperto (Di giovedì 3 settembre 2020) In Francia il tribunale amministrativo ha bocciato il decreto della prefettura di Parigi che ha imposto a Strasburgo e ad altri 12 Comuni del dipartimento con più di 10.000 abitanti l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto. L’ordinanza in questione, valida fino al 30 settembre, “incide immediatamente sulla libertà di andare e venire e sulla libertà personale delle persone chiamate a muoversi”, nei comuni interessati, come si legge nella sentenza del tribunale.Il prefetto Josiane Chevalier ha tempo fino al 7 settembre per riscrivere il provvedimento, il quale dovrà tenere conto delle fasce orarie non caratterizzate “da una forte densità di popolazione” o da “circostanze ... Leggi su huffingtonpost

