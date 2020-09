Francesco Chiofalo, mai vista la fidanzata? Lenticchio, tienitela stretta (Di giovedì 3 settembre 2020) Avete mai visto la fidanzata di Francesco Chiofalo? I tempi di Lenticchio (il nomignolo con cui lo aveva ribattezzato la ex Selvaggia Roma) ormai risalgono ad un’altra era. Pensare che Antonella Fiordelisi (classe 1998) vestiva i provocanti panni di tentatrice a Temptation Island, nell’edizione in cui aveva debuttato l’ex coppia di veraci romani. Eppure lì il colpo di fulmine ancora non era scattato: tra il personal trainer e la bella salernitana il sentimento è arrivato dopo. I più esperti di cronaca rosa e gossip se ne ricorderanno. Mesi fa Antonella Fiordelisi aveva lasciato Francesco Chiofalo dopo un breve periodo di frequentazione, il motivo? La giovane aveva scoperto che il bellimbusto capitolino stava frequentando un’altra donna ... Leggi su tuttivip

FourTragedies : Francesco chiofalo che sputtana come non ci fosse un domani i genitori di Antonellina definendoli 'soli e manipolat… - TRASHPERSON18 : GARA 2 Francesco Chiofalo TI 4 Sossio Aruta TI VIP 1 - TRASHPERSON18 : Passa Francesco Chiofalo - heigirlx : è ridicolo come ogni volta che Francesco Chiofalo venga preso per il culo per ogni puttanata che fa o che dice (ade… - TRASHPERSON18 : GARA 1 Riccardo Guarnieri TI 5 Ciro Petrone TI VIP 2 Francesco Chiofalo TI 4 *passa solo uno* -

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi di nuovo in crisi: ecco perché

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono di nuovo in crisi: lei ha spiegato che la sua famiglia non accetta la relazione con il romano e quindi questo le crea grandi difficoltà.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono di nuovo in crisi: lei ha spiegato che la sua famiglia non accetta la relazione con il romano e quindi questo le crea grandi difficoltà.