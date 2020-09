Forza Italia, Calabrese: “Asi non ha a cuore sorti reparto agroalimentare” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il Consorzio Asi Benevento ha autorizzato, come riportato nella deliberazione del Comitato direttivo numero 41 del 15 Giugno 2020, la realizzazione di un impianto biodigestore, sebbene nelle more di ricevere tutta una serie di ulteriori autorizzazioni tecniche. L’impianto in questione lavorerà 110.000 tonnellate di rifiuti umidi nel cuore della nostra zona industriale”. Così esordisce nota di Pasquale Calabrese, Responsabile del Dipartimento “Agricoltura” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento. “Se realmente la Dirigenza Asi avesse avuto a cuore le sorti del comparto agroalimentare – prosegue Calabrese – la stessa avrebbe ... Leggi su anteprima24

