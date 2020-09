Formazioni ufficiali Slovenia-Grecia: Nations League 2020/2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Slovenia-Grecia, match valevole per la prima giornata del gruppo 3 (Lega C) di Nations League 2020/2021. I padroni di casa alle ultime qualificazioni sono arrivati quarti nel loro girone totalizzando 14 punti: troppo pochi per approdare alla fase finale. Nei convocati ci sono diversi calciatori che militano in Italia: Balkovec, Kurtic, Krajnc, e Zajc. Ovviamente mancherà il giocatore più importante, Ilicic, ancora bloccato dagli ormai noti problemi personali. La Grecia, dopo anni di scarsi risultati, è ripartita da zero affidandosi all’allenatore olandese Van’t Schip. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 3 settembre, di seguito ecco le scelte ... Leggi su sportface

