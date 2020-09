Formazioni ufficiali Moldavia-Kosovo: Nations League 2020/2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Moldavia-Kosovo, match valevole per la prima giornata del gruppo 3 (Lega C) di Nations League 2020/2021. Si gioca allo stadio Tardini a causa di problemi organizzativi della squadra che avrebbe dovuto giocare in casa, che non è in un buon momento: ha perso le ultime otto gare disputate, comprese le amichevoli. L’unico calciatore conosciuto e Ionita, passato quest’estate dal Cagliari al Benevento. Gli ospiti invece possono esibire Berisha e il neoacquisto del Napoli Rrahmani. Durante le qualificazioni europee. peraltro, hanno battuto nazionali più blasonate come Repubblica Ceca e Bulgaria. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 3 settembre, di seguito ecco le scelte ... Leggi su sportface

