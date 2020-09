Formazioni ufficiali Italia Under 21-Slovenia Under 21: Esposito e Raspadori titolari (Di giovedì 3 settembre 2020) Formazioni ufficiali Italia Under 21-Slovenia Under 21: gli schieramenti ufficiali dell’amichevole tra le due squadre Le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida amichevole tra Italia Under 21 e Slovenia Under 21. I due schieramenti. Italia (4-3-3): Plizzari; Casale, Varnier, Bettella, Tripaldelli; Colpani, Melegoni, Maleh; Sottil, Esposito, Raspadori.A disposizione: Del Favero, Adjapong, Esposito, Carraro, Salcedo, Ranieri, Cuomo, Busellato, Maggiore. Allenatore: Nicolato. Slovenia (4-4-2): Vekic; Rogelj, ... Leggi su calcionews24

